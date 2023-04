Haal Toos of Leila in huis: katten in Gents dierenasiel vernoemd naar deelnemers De Mol

Oost-Vlaanderen is 10de meest competitie­ve regio in Europa

Oost-Vlaanderen is de meest competitieve provincie van België en de 10de meest concurrentiële regio van Europa. Daarmee doet onze provincie spectaculair beter dan de 21ste plaats in de vorige ranking uit 2019. Dat blijkt uit een nieuwe editie van de EU Regional Competitiveness Index, die meet hoe aantrekkelijk het is om in een bepaalde regio te investeren, te ondernemen of te werken.