Guido Meersschaut (83) stapt uit de politiek. “Kan niet leven met levering van wapens”

Guido Meersschaut had decennialang een bloeiende vishandel in Ledeberg. Hij stapte na zijn pensioen in de politiek, en ging op de lijst van N-VA staan. Zo raakte hij verkozen in de gemeenteraad, waar hij een actief lid was. De Week van de Gents bijvoorbeeld, die jaarlijks georganiseerd wordt, was zijn idee. In juni 2018 stapte hij over van N-VA naar Vlaams Belang, wat hem niet in dank werd afgenomen door zijn eerste partij, maar ook niet door de kiezer. Hij werd niet herverkozen, maar zat nog in de Raad van Bestuur van Vlaams Belang Gent. “Nu stop ik ermee. Wat die mensen in Oekraïne moeten doormaken, ik kan er niet mee leven. En dat het westen die oorlog steunt door wapens te leveren, daar kan ik al helemaal niet tegen. Ik stop met politiek, en ga mijn dagen vullen met wandelen.”