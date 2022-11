Gsm-gebruik achter het stuur, levert deze week meteen rijverbod én fikse boete op

Ondanks de vele campagne zijn nog heel veel chauffeurs met hun smartphone bezig terwijl ze aan het rijden zijn. Ook in Gent is dit een serieus probleem. In de maand april en mei lieten betrapte de politie maar liefst 547 Gentenaars die aan het gsm’en waren achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is nochtans één van de grote ‘killers’ in het verkeer. Volgens het Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur. Op de Belgische wegen komen er naar schatting per jaar vijftig bestuurders om en raken er nog eens 4.500 gewond.