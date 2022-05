Grote vintagemarkt komt naar Gent: tweedehandskleren per kilo

Vinokilo is één van de grootste Europese merken voor vintage kledij. Verschillende keren per jaar strijkt het neer in grote steden voor een grote markt. Zo kan je van 27 tot en met 29 mei in Gent terecht, in Bar Bricolage. Verwacht je aan kleedjes, rokken, schoenen en andere kleren van bekende merken uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig. Die betaal je niet per stuk, maar per kilo.