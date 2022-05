Grote ongerustheid bij vakbonden over ‘besparingen van 78 miljoen euro’. “Er zijn afspraken tot einde deze legislatuur”

De onrust is voelbaar. Aan alle stads- én externe diensten, zoals brandweer en politie, Farys, Jan Palfijn en meer, is gevraagd om tegen begin juni een plan op te stellen van waar hoeveel bespaard kan worden. Transparantie over de cijfers is er nog niet, maar de stad zou momenteel op zoek zijn naar liefst 78 miljoen euro, nog meer dan de 60 miljoen waar eerder sprake van was . En dat zorgt voor onrust, bij het personeel en bij de vakbonden.

Die zitten dinsdag samen met de financiënschepen, Rudy Coddens. “We willen niet voor onze beurt spreken, maar we houden ons hart vast", zegt Peter Wieme van het ACV. “Voor ons is het duidelijk dat besparingen op personeel en de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden niet bespreekbaar zijn. In deze moeilijke tijden is werkzekerheid en behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel heel belangrijk. Bovendien is er een protocol afgesproken met de stad waarbij het maximale behoud van werkgelegenheid gegarandeerd is. Nu toch gaan snijden, kan voor ons dus echt niet. Personeel niet vervangen zorgt er alleen maar voor dat de werkdruk verhoogt. Intussen is wel al duidelijk dat van IVAGO een besparing van 9 miljoen euro wordt verwacht, 3 miljoen per jaar. Aan onderwijs, de kinderopvang en de woonzorgcentra zou niet geraakt worden. Andere cijfers kregen we nog niet.” De vakbonden hebben ook hun bedenkingen over de krappe timing. “Waneer moeten wij overleg plannen met de diensten en met de achterban, als alles over dik twee weken klaar moet zijn?”