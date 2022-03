Grote moestuin neemt oude betoncentrale over: “Een project voor en door de buurt”

Gent Moeder verschijnt met baby op beklaagden­bank van rechtbank: “Waar zijn we in godsnaam mee bezig?”

Een vrouw (33) die zich moest verantwoorden voor een winkeldiefstal, kreeg van de rechter een flinke sneer. Niet zozeer voor de diefstal van wat snoep en haarspelden in een supermarkt, maar vooral omdat ze haar baby in een Maxi-Cosi op de beklaagdenbank had gezet.

25 maart