Grote heraanleg Citadelpark alweer twee jaar opgeschoven: “Paden krijgen wel nieuwe toplaag”

Gent Van Bargiebrug tot Van Beveren­plein: drie Gentse frietkoten over de kop. “Dit mag niet verdwijnen”

Het klassieke frietkot vaart door woelig water in Gent. Na de frituur aan de Bargiebrug is nu ook de barak op het Van Beverenplein én die aan de Watersportbaan gesloten. Wat is er aan de hand? “Het is geen luxe om in een barak te werken,” erkent Liliane Meersschout van frituur Lily, “maar het is toch deel van ons erfgoed?”

9 februari