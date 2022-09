Grote AVL-man is weer thuis: E3-plein Ledeberg eindelijk weer kunstig na renovatie van beeld

De 8 meter lange Grote AVL-man werd naar het buitenland gebracht om ontvet, afgeschuurd en herschilderd te worden. In het Atelier Joep Van Lieshout in Nederland, waar het beeld vandaan komt, weten ze duidelijk van wanten. De grote liggende man waart al lang rond in Gent. Het beeld, dat ook gebruikt wordt als zitbank of speeltuig, maakte ooit deel uit van de openluchttentoonstelling Over The Edges van het S.M.A.K., in het jaar 2000. Het lag toen op de Vrijdagmarkt. Later kocht de stad het beeld aan, en plaatste het in het Keizerspark. Pas in het najaar van 2006 kreeg de Grote AVL-man zijn definitieve plek: op het heringerichte E3-plein in Ledeberg. En nu hij helemaal is opgesmukt, kan de liggende man daar aan zijn tweede leven beginnen.