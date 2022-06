Grote afbraakwerken aan AZ Sint-Lucas gestart. “Gefaseerde werken zodat alle zorg gegarandeerd blijft”

Het AZ Sint-Lucas is al sinds het jaar 2000 bezig met zichzelf te vernieuwen en moderniseren. Nadat er in februari nieuws kwam dat de Vlaamse regering geld klaar had, is het ziekenhuis opnieuw gestart met bouwwerken. Een deel van het huidige AB-blok wordt gesloopt, een ander deel volledig gestript. In de plaats komt een nieuwbouw, waarin onder meer een nieuw verloskwartier, een nieuwe dienst neonatologie, een nieuwe verpleegafdeling en een nieuwe afdeling psychiatrische zorg worden ondergebracht. “Door de realisatie van dit project willen we toekomstgericht en duurzaam investeren in betrouwbare zorg voor onze patiënten”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “Tegelijk wordt ook de flow voor patiënten, bezoekers, personeel en logistiek herbekeken en geoptimaliseerd. Zo komt er een nieuwe cluster moeder-kind met niet alleen een nieuw verloskwartier maar ook een nieuwe neonatologie die veel ruimer zal zijn en meer comfort biedt aan de ouders. Ook de consultatieruimtes van de gynaecologen krijgen een nieuwe plek. Samen zal dit aansluiten op de bestaande materniteit. Verder komt er ook een nieuwe PAAZ-afdeling (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) met aansluitend een dagcentrum en nog een nieuwe, moderne verpleegafdeling met 30 bedden. Tenslotte krijg ook de dienst nucleaire geneeskunde een nieuwe stek in het nieuwbouw gedeelte van het bouwproject. De nieuwbouw zal de naar HerA dragen, naar de Griekse godin Hera, symbool van de vruchtbaarheid. En de A is de kenletter van de psychiatrische zorg.”