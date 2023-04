Grootste windmolen van België drijft nagelnieuwe sorteerlijn aan: “Er is geen afval meer als je het kan hergebruiken”

IN BEELD. Internatio­na­le schaatswe­reld palmt Kristal­lijn in: 689 deelnemers uit 13 landen

De Belgische -en internationale- schaatswereld is zaterdag en zondag afgezakt naar Gent. In tal van disciplines gaven honderden schaatsers het beste van zichzelf. Fotograaf Hannes Botterman bracht het spektakel in beeld.