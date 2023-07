Grootste mobiele zonnepaneleninstallatie ter wereld opengeklapt op Boomtown: “7 dagen lang groene stroom”

GENT Nog steeds onduide­lijk­heid over jongeman die reeks inbraken pleegde in stations­buurt: “Hoe oud bént u nu eigenlijk?”

Een jongeman die afkomstig is uit Marokko, maar tegen de lamp liep na een overval bij een apotheek op de Zwijnaardsesteenweg, bleef in een laatste zitting voor het zomerreces, onduidelijkheid scheppen. De man werd opgepakt in Rixensart, maar over zowel zijn naam als zijn leeftijd hing een rookgordijn.