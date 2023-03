Grootste gezondheidsstudie ooit in België kiest Gent als uitvalsbasis: 20.000 Gentenaars 20 jaar lang opgevolgd

De inwoners van vijf Gentse deelgemeenten mogen in mei een uitnodiging in de bus verwachten. Het UZ Gent, de Universiteit Gent en Imec zoeken 20.000 Gentenaars om 20 jaar lang medisch op te volgen. “Een win-win”, zegt coördinator Marthe De Boevre, professor aan UGent, die hier uitlegt wat men wil doen.

Een gezondheidsonderzoek van die schaal, dat is ook voor België uniek. Het UZ Gent, de Universiteit Gent en Imec gaan 20.000 Gentenaars 20 jaar lang volgen. Ze willen zo de invloed van iemands omgeving op de gezondheid blootleggen. Wat is de impact van woonplaats, voeding of werk?

Met het project is ruim 1 miljoen euro gemoeid. De Stad Gent legt daarvan zo’n 250.000 euro subsidie op tafel. Het stadsbestuur mocht zo mee kiezen waar het onderzoek gebeurt. Concreet zijn de wijken Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Zwijnaarde geselecteerd.

“Alle inwoners ouder dan 45 jaar mogen in mei een brief in de bus verwachten", weet coördinator Marthe De Boevre, professor aan UGent. “Iedereen die wil mag deelnemen. Al gaan we extra ons best doen om een divers publiek te bereiken. Zo willen we werken met tolken en doen we een beroep op het rijke netwerk van de Stad.”

Volledig scherm Professor Marthe De Boevre is coördinator van het GLORIA-project (Ghent Longitudinal Observational Research Investigating Aging) zoals het officieel heet. © RV

Kosteloze check-up

Voor de deelnemers is het een win-win, aldus De Boevre. “We laten hen niet enkel een vragenlijst invullen. We nemen ook biologische stalen af: haar, speeksel, huid, urine, bloed en stoelgang. Dat gaan we daarna onderzoeken, helemaal gratis. Zie het als een kosteloze check-up.”

In totaal werken er al zo’n 50 onderzoekers mee aan het project. De bedoeling is om in twee jaar tijd alle 20.000 deelnemers te evalueren. “Daar is het budget nu op voorzien”, legt De Boevre uit. “Maar we hopen dit onderzoek vierjaarlijks te herhalen. Al zal het zaak zijn om ook daar financiering voor te vinden.”

Enorme berg data

Dat ook de Stad Gent meebetaalt, is volgens bevoegd schepen Sofie Bracke (Open VLD) logisch. “We hebben de ambitie om technologiehoofdstad van Europa te worden. We ondersteunen daarom grote, ambitieuze projecten die belangrijk zijn voor de Gentse economie van de toekomst, zoals dit.”

De Stad kan de resultaten ook meenemen in haar beleid, vult De Boevre aan. “Eenvoudig voorbeeld: als blijkt dat in een appartementsblok beduidend veel obese mensen wonen, dan is het misschien goed om net daar sporttoestellen te plaatsen of een campagne rond gezonde voeding te voeren.”

Vandaag doen we nog te veel aan curatieve gezondheidszorg, besluit de professor. “We reageren pas als iemand ziek wordt. Beter is om preventief te werk te gaan. Tegen 2050 is 1 op de drie Belgen een 65+’er. Met dit onderzoek willen we een enorme berg data verzamelen rond ouder worden. Meten is weten.”

