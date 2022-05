Grootste foodfestival van Vlaanderen strijkt neer in Gent: dit vonden wij van ‘Gent Smaakt’

GENT Met een volle maag in de klas: Gent geeft kleuters van Het Klimrek een volwaardi­ge maaltijd: “Ze eten nu bijna allemaal op school”

Met een lege maag kan je niet leren en niet elke brooddoos is even goed gevuld. Daarom heeft stad Gent momenteel een proefproject ‘Lekkers op school’ lopen, waarbij zowat 665 kinderen op school een ontbijt, tussendoortje of lunch krijgen. Wij kijken mee in de klas van juf Marlies van basisschool Het Klimrek, waar twintig kleuters chili con carne verorberen.

25 mei