Grootste culinaire openluchtfestival van Vlaanderen lokt 60.000 bezoekers naar de Gentse binnenstad

Oekraïense Iryna opent bijzondere zaak aan Sint-Pieterssta­ti­on: “Met een paar uur massage kan je jaren verder”

Ze vluchtte vorig jaar nog weg voor de oorlogsgruwel in haar land, maar nu is de Oekraïense Iryna Godovanets (43) helemaal klaar voor een nieuwe start. Dat doet ze onder meer met de opening van haar zaak aan het Sint-Pietersstation in Gent. ‘Nieuw Figuur’ heet die, en dat is ook exact wat Iryna doet: figuurcorrectie bij vrouwen door gerichte massages. Verwacht u dus niet aan een doorsnee massagesalon: “Wat ik doe, is in België nog uniek.”