Grootste codeerkamp van het land strijkt neer in Gent: “Extra moeite gedaan om kinderen uit kwetsbare gezinnen te betrekken”

Dinsdagmorgen. Het is de tweede dag dat er 35 kinderen tussen de 8 en 12 jaar afzakken naar campus Kantienberg van Artevelde Hogeschool voor Code United. Twee weken lang worden ze hier op speelse wijze ondergedompeld in de wondere wereld van het coderen. Zo is er een workshop waarin ze een robot bouwen en besturen met een iPad, een workshop rond online gedrag en veiligheid, een workshop waarin ze een gepersonaliseerde sleutelhanger maken en een improvisatieles. Dat laatste zodat de kinderen zich ook offline beter kunnen uiten. “Het valt me op hoe snel de kinderen ermee weg zijn”, zegt lesgever Lina De Borgher. “Ze zijn erg enthousiast. Hoe kan het ook anders, als er robots en iPads aan te pas komen.”

Lina werkt voor Digitale Wolven, één van de partners van de organisator van het codeerkamp: BeCentral Foundation. “Nooit eerder werd een gratis IT- kamp op deze schaal georganiseerd in ons land”, zegt Laurent Hublet, CEO van BeCentral. “Met dit initiatief willen we honderden kleine meisjes en jongens een eerste ervaring laten opdoen met het ontdekken van digitale technologie, als producent en niet als consument. We willen dat ze verder willen gaan in dit leerproces, en wie weet, op een dag er hun beroep van maken.”

Volledig scherm Rockie, Max en Bavo tijdens het codeerkamp Code United in Gent. © Jill Dhondt

Kwetsbare kinderen extra welkom

Het codeerkamp vindt in vijf Belgische steden tegelijk plaats: Gent, Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik. De hele paasvakantie lang en gratis. In totaal schreven meer dan zeshonderd kinderen zich in. Vooraf werd extra moeite gedaan om ook voldoende kinderen met een moeilijke sociaal-economische achtergrond te betrekken. Hiervoor werden honderden verenigingen, scholen, OCMW’s, huiswerkscholen, jeugdhuizen en ouderverenigingen ingeschakeld.

“De missie van de BeCentral Foundation is om elke burger in staat te stellen een digitale speler te worden”, zegt Emilie Maquet, manager van de BeCentral Foundation, daarover. “Nu de digitalisering steeds sneller gaat en alle aspecten van ons leven doordringt, ondervinden mensen die geen toegang hebben tot technologie, een sociale en professionele achterstand. Wij willen de digitale kloof te overbruggen door iedereen in staat te stellen te profiteren van de mogelijkheden van het digitale tijdperk.”

Volledig scherm Laurent Hublet, CEO van BeCentra, en Emilie Maquet, manager van de BeCentral Foundation. © Jill Dhondt