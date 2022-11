Grootse plannen in Moscou: voormalige brandweerkazerne ruimt plaats voor 60 woningen

GENT Na bijna drie jaar is de kantine van het Rooigem­zwem­bad opnieuw open

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar wie in het Rooigemzwembad duikt, kan nadien opnieuw een streekbiertje of chocomelk halen in de kantine. Na drie jaar heeft Farys een nieuwe uitbater gevonden. Peter Grootveld wil vooral een kwalitatieve, gezellige sfeer. “Een après-swim met een lekker biertje en alle klassiekers”.

12:41