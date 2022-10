Grootse ingang voor laagste tunnel van Gent: luifel van 60.000 euro siert Ledeberg

Gent AA Gent opent dan toch twee extra vakken om ticketloze Djurgårdens-supporters in onder te brengen: “De bezoekende club is verantwoor­de­lijk voor de selectie en registra­tie van deze supporters in deze vakken”

Het Zweedse Djurgårdens IF speelt morgen in de Ghelamco Arena tegen KAA Gent tijdens de Conference League. Het was quasi een zekerheid dat heel wat Zweedse supporters zonder wedstrijdticket naar Gent zouden afreizen en de match noodgedwongen in de binnenstad moesten moeten volgen. AA Gent opende in extremis daarom twee extra supportersvakken om deze supporters in onder brengen. “Vakken 326 en 327 zullen worden gebruikt om eventuele Zweedse fans in onder te brengen die zich op wedstrijddag alsnog zouden aandienen, hoewel dit ten zeerste afgeraden werd en wordt”, zo klinkt het bij de Buffalo’s.

15:04