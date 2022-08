Grootse ingang voor kleinste tunnel van Gent: metalen luifel voor ‘Kaboutertunnel’ is aangekomen

Een tunneltje waar je gebukt onder moet lopen. De onderdoorgang onder de spoorweg in Ledeberg is zo laag -1,67 meter- dat hij in de volksmond de ‘Kabouttunnel’ wordt genoemd. Het bouwwerk hoger maken, kan niet bleek na eerder onderzoek. Onder de tunnel lopen onder meer waterleidingen. Uitgraven is dus géén optie.

Wie het kunstwerk in volle glorie wil aanschouwen, moet nog even geduld oefenen. Hoewel het eerst de bedoeling was om de luifel meteen te installeren, liep er iets mis. Per ongeluk raakte de aannemer een leiding. Daardoor is er nu een weekje uitstel om alles repareren. Maar vanaf volgende week zit de ‘Kabouttunnel’ in het nieuw.