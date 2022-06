Grootschalige controle in Wondelgemstraat: winkels en horecazaken krijgen onaangekondigd bezoek van inspecteurs

met video Afvallen zodat je in een zomerjurk­je past? ‘Het belangrijk­ste is dat je lekker in je vel zit’

De zomer staat voor de deur. Dit betekent dat de zwembroek of bikini weer uit de kast gehaald mag worden. Summerbody levert eigenlijk twee verschillende trends op: waar de ene nog een extra training inboekt, is de ander juist tevreden met zijn of haar lichaam.

10:21