Groot Vleeshuis wordt fietsenstalling: 7,5 miljoen euro gevonden voor broodnodige renovatie

Gent Gentse gevangenis is zwaar overbe­volkt en dat moet stoppen: “Tegen 1 mei mag niemand nog op de grond slapen”

In de Gentse gevangenis verblijven momenteel bijna dubbel zoveel gedetineerden dan er officieel plek is. Burgemeester Mathias De Clercq wil daar nu paal en perk aan stellen en voert in een burgemeestersbesluit een verbod op ‘grondslapers' in. “Deze situatie is onhoudbaar voor de gevangenen én voor het personeel.”

25 januari