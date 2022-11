Groot afscheidsfeest zet het Kuipke op stelten: fietsen, muziek en heel veel Iljoooooooo

Het smaakt alweer naar Gentse Feesten in ‘t Kuipke, en dat is nog maar een week geleden. Toen was er de échte Zesdaagse van Gent, de allerlaatste voor Iljo Keisse. En net omdat Keisse ermee stopt, is er nu een groots afscheidsfeest van deze Gentse wielerheld. Hij wordt niet voor niks de Keisser van 't Kuipke genoemd. Schoon wielervolk op de piste, want er wordt uiteraard gefietst. In Team Belgium zitten naast Iljo zelf onder meer Jasper De Buyst, Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche, die stiekem al de opvolger van Keisse wordt genoemd. Fabio bekt immers even goed als Iljo, op ‘t middenplein. Tegenover Team Belgium staat Team International, met grote namen als Mark Cavendish, Niki Tepstra en Michael Mørkøv. Op het podium duiken ook nog andere namen op. Tom Steels bijvoorbeeld, en Philippe Gilbert. En ook Remco Evenepoel is aanwezig, mét zijn vrouw. Iljo Keisse rijdt overigens rond met de regenboogband die onze Rode Duivels niet mogen dragen in Qatar, kwestie van en passant nog een statement te maken.