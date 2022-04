Grofgebekte beklaagde (20) toont weinig respect voor rechter: “Uw kop staat mij niet aan”

Gent Ongeval op de R4 tussen Wondelgem en Mariakerke

Er is omstreeks 18.00 uur een ongeval gebeurd op de R4 tussen Wondelgem en Mariakerke in de richting van Drongen. Door het ongeval is er een file in beide richtingen. Het is beter om die omgeving even te vermijden.

27 april