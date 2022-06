Groepsaankoop Oost-Vlaanderen voor zonnepanelen en thuisbatterij wegens succes verlengd

Gent Voor de bewuste (of nieuwsgie­ri­ge) Gentenaar: groot veganis­tisch festival strijkt weer neer in Flanders Expo

Eind augustus is het weer zover, dan strijkt het Vegan Summer Fest neer in Gent. Een hele dag lang zal je er kunnen smullen van plantaardige burgers, pizza’s, taartjes en zoveel meer. De place to be? Flanders Expo.

14 juni