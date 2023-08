Groep jongeren bedreigt 14-jarig meisje in Gents park en steelt haar fiets: “Ik werd gebeld door de dader met gsm van mijn dochter”

Gentenaar ontwikkelt kajakinno­va­tie: “Binnen de minuut het water op, zonder gedoe”

Goesting om over de Gentse wateren te glijden, maar je hebt geen kajak en bent vergeten te reserveren? Sam De Smedt (29) ergerde zich blauw aan het gebrek aan spontaniteit in waterrecreatie en richtte prompt zijn eigen bedrijf op. De Gentenaar zorgt met zijn volledig autonoom verhuurstation ‘Dobber’ voor een verfrissende wending in kajakland. “Ik was ervan overtuigd dat het beter kon en na een paar maanden zag Dobber het levenslicht. We zitten nu in de testfase met het bedrijf,” vertelt De Smedt trots.