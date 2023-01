Groep betogers wil gekraakt Vredeshuis redden van verkoop: “Te vaak laat men publieke gebouwen verkommeren”

GentIn Gent is maandagavond een groep actievoerders van het voormalige Vredeshuis richting het stadhuis getrokken. De Stad Gent wil het gebouw in de Sint-Margrietstraat verkopen. Geen goed idee, vinden de betogers. Hun actie haalde niks uit.

Ten laatste woensdag moet een groep krakers het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat verlaten. De Stad Gent hoopt het gebouw voor naar schatting twee miljoen euro te verkopen. Bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) geeft aan dat een verbouwing té veel geld zou kosten. Geld dat de Stad door opeenvolgende indexaties en gestegen energiekosten niet heeft. Zo werd er onlangs nog voor tientallen miljoenen euro’s bespaard.

Toch willen de Pandemisten, zoals de krakers zichzelf noemen, de verkoop niet zomaar laten passeren. Eerder kraakten ze het Pand in de Lange Steenstraat. Nu willen de Pandemisten zelf een tijdelijke invulling creëren in het Vredeshuis, terwijl het gebouw in de etalage staat. Aangezien momenteel de verwarming en gasinstallatie niet aangesloten zijn, kunnen ze er namelijk ‘veilig’ verblijven.

Verwarming

Maar een publiekswerking is uitgesloten, net omdat die gasinstallatie en verwarming dan weer aangesloten moeten worden. Een alternatieve invulling is daarom ook moeilijk te vinden. Een klassieke anti-kraakinvulling, waarbij mensen er voor een erg lage prijs wonen, kan al niet. Maar ook een atelierwerking, zoals Nucleo, is niet ideaal. Eventueel zouden artiesten er wel kunnen werken, maar dus zonder verwarming.

Om hun eisen kracht bij te zetten, trok de groep krakers maandagavond door de straten van Gent. Ze trokken richting de Gentse gemeenteraad, waar gestemd werd over de verkoop. Met de boodschap ‘Hafsa Come Home’ riepen de betogers de raadsleden op om alsnog tegen te stemmen. De actievoerders kregen in de gemeenteraad steun van de PVDA. “Dit is een symbooldossier”, zegt Sonja Welvaert. “Te vaak laat de stad publieke eigendommen verkommeren tot het te laat is om er nog iets mee te doen. Dan rest enkel de optie verkoop. De Fernand Hutsen en Marc Couckes van deze wereld zullen met plezier een hotel neerpoten op een boogscheut van het Gravensteen. Wij gaan niet akkoord met wat er gebeurt met het Vredeshuis, met het Pand, met het Duivelssteen en zelfs met sociale woningen.”

Te laat

Schepen El-Bazioui antwoordde dat ze met de Pandemisten heeft gepraat, maar hen niet heeft kunnen overtuigen. “Er is geen andere optie meer dan te verkopen. Als stad moet je zorg dragen voor gebouwen, maar soms moet je ook toegeven dat het niet meer kan. Voor dit pand is het te laat. Ook al deel ik op sommige vlakken de visie van de Pandemisten, met hun oplossing ga ik niet akkoord. Dit pand is niet geschikt voor sociaal wonen, er is geen toestemming voor het gebruik van de gasinstallatie, geen toestemming om er publieke activiteiten te organiseren.” En dus stemde de volledige gemeenteraad - op de twee aanwezige PVDA-leden na - vòòr de verkoop van het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.