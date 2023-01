Groep betogers wil gekraakt Vredeshuis redden van verkoop: “Hafsa come home”

Gent Grootscha­li­ge werken aan Drongense­steen­weg moeten in 2024 starten: “Bomen op de middenberm blijven gespaard”

In 2024 starten de werken aan de Drongensesteenweg in Gent. Het voorontwerp is klaar. Wie de plannen graag al eens ziet, is op 9 februari welkom tijdens een infomoment voor de buurt.

27 januari