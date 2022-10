Groendreef kleurt opvallend rood: “Grote verbetering voor veiligheid en comfort van fietsers”

GENT Komedie ‘Groeten uit 2032' maakt stevige knipoog naar Marc Van Ranst in de Minard ... terwijl die in het publiek zit

Opvallend stukje theater in De Minard op vrijdag. Daar speelde ‘Groeten uit 2032' van het Farcetheater. Peter Van Asbroeck kruipt daar in de v-halstrui van Marc Van Ranst. In het universum van het toneelstuk kijken we naar de toekomst waarin corona nog steeds meespeelt en Van Ranst quasi een superster is. En de echte Marc Van Ranst? Die kon ermee lachen, want zat in het publiek.

16 oktober