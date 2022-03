Groen wonen op een boogscheut van Gent? Dan moet je bij Durabrik zijn

Op minder dan vijf kilometer van Gent verrijst binnenkort het nieuwe woonproject van Durabrik. “Op deze fantastische locatie in de Hoevestraat in Wondelgem komen 25 energiezuinige woningen”, vertellen Durabrik-collega’s Quirijn Pannecoucke en Peter Patteet. “Met zicht op de groene parktuin is het hier erg rustig wonen.” Benieuwd wat deze woondroom nog meer te bieden heeft? Ontdek het hier.

• Voor ieder wat wils

Een halfopen of gesloten bebouwing, een plat of hellend dak en vier of vijf slaapkamers. Dit project heeft voor ieder wat wils. “De slaapkamers kan je uiteraard inrichten zoals jij dat wenst. Als thuiskantoor, dressing of speelkamer bijvoorbeeld”, zegt Quirijn. “Beneden heeft elke woonst bovendien een ruime inkom, handig gastentoilet, grote living, open keuken en één of twee bergingen.”

• Toplocatie

Het project ligt op een heel goede locatie. Het station vind je op 1,5 kilometer van je deur, de tramhalte zelfs op 150 meter. Winkels en scholen zijn eveneens op fiets- en wandelafstand. “Zwakke weggebruikers krijgen in de Hoevestraat dan ook alle ruimte. Zo blijven auto’s op de parkeerpockets aan de inrit staan. Dankzij het afvalpunt en de zone met brievenbussen, hoeven zelfs vuilniswagens en post- en pakjesdiensten de verkaveling niet op te rijden”, aldus Peter.

• In het groen

Nog een voordeel is de prachtige groene parktuin. “Dat wordt een oase van rust waar iedereen heerlijk kan ontspannen”, zegt Quirijn. “Zit je liever iets meer privé? In dat geval is het terras in je tuin de plek bij uitstek.”

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het volledige project. © Durabrik

Volledig scherm De auto's komen allemaal op één plaats om het op de site zo rustig mogelijk te houden. © Durabrik

• Klaar voor de toekomst

Verder zijn de huizen helemaal future proof. Ze beschikken over een uitstekende isolatie, slim ventilatiesysteem, zonnepanelen, vloerverwarming én warmtepomp. Het gevolg is een E-peil van lager of gelijk aan 10. “En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee”, aldus Peter. “Je energiekosten zijn immers erg laag en je hoeft vijf jaar geen onroerende voorheffing te betalen.”

• In goede handen

Tot slot ben je als koper van een Durabrik-woning in goede handen. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, zeggen Quirijn en Peter nog. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die passen bij het leven van nu. Het woonproject in de Hoevestraat is daar het perfecte bewijs van.”

Wil je meer informatie over dit project in Wondelgem? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

Volledig scherm © Durabrik