Groen-schepen Elke Decruynaere zegt Gentse gemeenteraad vaarwel: “Draag zorg voor onze schone stad”

Gent BELOOFD IS BELOOFD. Houdt dit schepencol­le­ge het nog 3 jaar vol? Hoe zit het met de wijkcircu­la­tie­plan­nen, en worden de knips nu eindelijk echt ingericht?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren twintig beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Gent, waar de verkiezingskoorts al woedt, terwijl er nog steeds geworsteld wordt met mobiliteit en wachtlijsten voor sociale woningen.

25 april