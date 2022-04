Groen moet op zoek naar een nieuwe schepen. Dit zijn de kanshebbers

Gent De Kijk van Kurt: “Laat onze Hein onze Hein blijven!”

Ik heb de beelden al tientallen keren herbekeken en telkens weer hou ik mijn adem in. Die laatste save van Davy Roef, en de daaropvolgende explosie van blauw-witte vreugde, ik krijg er maar niet genoeg van. Zelfs de meest kritische supporters – en in Gent wil dat wat zeggen – moeten het nu wel toegeven, ons Gantoise is goed bezig. Onze club is financieel gezond en hangt niet af van de grillen van Thaise, Japanse of Arabische geldschieters. We hebben zowat de beste basis-elf van de vaderlandse competitie en we kunnen terugvallen op een ijzersterke bank. Alle bouwstenen zijn aanwezig voor een mooie toekomst. De architect die met die stenen tovert is Hein, onze Hein. Waar de ene bouwheer een hoop stenen op elkaar metst tot een rijhuis, komt de ander op de proppen met een Gaudiaans meesterwerk, net als Hein, onze Hein. Hij schonk ons een eerste titel en ongekende Europese hoogdagen. En nu alweer de beker. De jaren na Heins eerste Gentse periode zagen we ook wel mooi voetbal en er werden ook mooie resultaten behaald, geen slecht woord dus over de heren Vanderhaeghe, Thorup, Bölöni en De Decker maar zij konden de grote schoenen van Hein niet vullen. Pas toen Vanhaezebrouck weer aan het roer kwam, ging het echt weer wervelen. Mijn dinsdagochtend was dus meteen om zeep toen ik in deze krant las dat zijn contractverlenging nog geen feit is. Hein wordt het hof gemaakt door andere clubs en hij wil duidelijkheid over zijn toekomst bij KAAG. Ik vraag ons bestuur plechtig om hem die duidelijkheid te geven. Verdubbel zijn loon, zet een metershoog Vanhaezebrouck-standbeeld voor het stadion en laat hem met bloed een contract ondertekenen waarin staat dat hij zijn hele carrière onze Hein blijft! Wat sir Alec Ferguson destijds bij Manchester United kon, dat kan onze Hein bij ons Gantoise.

20 april