Griezelen in en rond Gent: 7 halloweenactiviteiten die je de stuipen op het lijf jagen

Gent Actiegroep vraagt om uitleve­ring van Jaione (64), die verdacht wordt deelgeno­men te hebben aan twee aanslagen, niet verder uit te breiden

De Spaanse kokkin Jaione (64) woonde sinds begin de jaren 2000 in Gent en was een graag gezien figuur in de Visserij en ver daarbuiten. In november 2020 kwam haar verblijf in de stad abrupt ten einde, toen ze aan Spanje uitgeleverd werd en in de gevangenis belandde. De Spaanse justitie verdenkt haar namelijk van deelname aan een aanslag in januari 1981 door de Baskische onafhankelijkheidsbeweging ETA. Sindsdien zit ze in voorhechtenis in afwachting van haar proces. Maar die periode kan nu mogelijks nog eens verlengd worden met vier jaar...

18 oktober