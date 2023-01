Griepepidemie veroorzaakt drukte in ziekenhuizen: UZ Leuven stelt niet-dringende zorg uit, op andere plaatsen voorlopig geen maatregelen nodig

VlaanderenAlle hens aan dek in de Belgische ziekenhuizen. De griepepidemie wint aan kracht, net zoals RSV en het coronavirus. In het UZ Leuven moeten ze nu ingrijpen omdat ook zorgpersoneel ziek uitvalt. De niet-dringende zorg wordt daardoor noodgedwongen teruggeschroefd. Ook in andere ziekenhuizen, waaronder in Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge merken ze de drukte. Voorlopig zijn maatregelen als in Leuven daar voorlopig niet aan de orde.

Op dit moment circuleert in ons land een combinatie van verschillende virussen: corona, RSV en griep. In het UZ Leuven moeten ze nu ingrijpen omdat ook zorgpersoneel ziek uitvalt, net op een moment dat al veel personeel afwezig is door vakantie. In de huidige omstandigheden kan slechts 70% van de 1.500 bedden gebruikt worden. De niet-dringende zorg wordt daardoor noodgedwongen teruggeschroefd.

In het UZ Brussel is de situatie voorlopig niet zo alarmerend als in Leuven. “We merken een lichte stijging in het aantal gevallen, al zijn de exacte cijfers voorlopig nog niet bekend”, zegt woordvoerster Karolien De Prez. “Het griepseizoen is nog maar net aangebroken. Op vlak van winterinfecties hebben we te maken met een vrij typische werkdruk voor deze periode. Er is dus geen sprake van het stilleggen van de niet-dringende zorg. Indien de situatie verergert kunnen er wel maatregelen getroffen worden, al valt dat op dit moment nog moeilijk te voorspellen.”

Ook in het UZ Gent is het druk: negentig procent van alle bedden zijn er momenteel bezet. Maar in tegenstelling tot het UZ Leuven is een opnamestop in Gent vandaag nog niet aan de orde. “Door een samenloop van omstandigheden is het wel degelijk drukker dan anders, maar we kunnen het bolwerken. Er zijn ook zieken onder het personeel, maar voorlopig blijft het binnen de perken”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Hetzelfde verhaal klinkt bij het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Geplande zorg kan er voorlopig gewoon doorgaan, maar het ziekenhuis volgt de situatie wel nauwkeurig op. “We zien een duidelijke piek in luchtwegen- en griepinfecties”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. “Tien procent van de patiënten zijn opgenomen met het griepvirus, verspreid over verschillende afdelingen.” Van de 904 geplande bedden over het hele netwerk -dat zijn er minder dan gewoonlijk wegens de vakantieperiode- zijn 79 bedden gesloten wegens personeelsuitval. Momenteel is 87% van de 825 beschikbare bedden er in gebruik.

In AZ Delta, dat campussen heeft in Rumbeke, Roeselare, Torhout en Menen, merken ze niet specifiek een toevloed aan patiënten met griep. “Het gaat daarentegen om luchtweginfecties in het algemeen”, weet communicatieverantwoordelijke Kristien Beuselinck. “Het is heel druk, maar het is vandaag niet nodig om bijvoorbeeld operaties uit te stellen.” Ook in AZ Sint-Jan in Brugge zijn extra maatregelen vooralsnog niet nodig. “We blijven erin slagen om iedereen een plaats te geven”, zegt algemeen directeur Hans Rigauts.

