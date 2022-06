Griekse wijnwinkel met traiteur en delicatessen geopend in Gent: “Een weerspiegeling van culinair Griekenland vandaag”

Honing, pasta, olijfolie, pistacheboter, broodstengels... De rekken van Lito zijn gevuld met het allerbeste dat Griekenland te bieden heeft. In de frigo’s liggen broden, kazen, bladerdeeghapjes en andere zakjes met Griekse letters op. In het midden staat een groot kookeiland, achteraan is de wijnwinkel. “Natuurlijke producten, daar draait het hier om. Daarom zijn veel van de wijnen biologisch of biodynamisch”, zegt Spyros Amoranitis (68) die de winkel met zijn zoon Panagiotis (34) en goede vriend Apostolos Tsakirakis (58) runt.

Het trio managet al langer een delicatessenwinkel in Luik, van waaruit ze leveringen doen naar alle uithoeken van het land. “Om die reden wilden we een tweede winkel openen in Vlaanderen. Gent was ideaal daarvoor: van hieruit kan je makkelijk verdelen naar Brugge en de kust, maar ook naar Antwerpen. Gent staat ook open voor alles wat anders is, zoals een Griekse winkel.”

Volledig scherm Lito in Gent © Jill Dhondt

Griekenland vandaag

Maandag gingen de deuren al eens open voor een besloten groep, naar aanleiding van het bezoek van een wijnboer. Zaterdag is de grote opening, vanaf dan is iedereen welkom om delicatessen, wijn en maaltijden af te halen. “Alles komt recht uit Griekenland en Cyprus”, zegt zoon Panagiotis. “Bij de meeneemgerechten vind je klassiekers zoals moussaka maar ook minder klassieke gerechten. Een weerspiegeling van culinair Griekenland vandaag.”

De meeneemgerechten kosten tussen de 6 en de 30 euro, ideaal voor een snelle, lekkere lunch of avondeten dus. De wijnen kosten tussen de 5 en 150 euro, zowel studenten als kenners kunnen hier dus een fles afhalen. “Af en toe gaan we ook proeverijen organiseren”, zegt Panagiotis nog. “Eens we goed en wel gesetteld zijn, zullen we ook brunchboxen, aperoboxen, kaasplanken en andere speciallekes voorzien.”

Lito, Zuidstationstraat 3C, 9000 Gent. Vanaf zaterdag open van dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 19.30 uur.

