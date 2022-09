Griekse delicatessenwinkel verkoopt nu ook huisbereide maaltijden: “Van moussaka tot courgetteballetjes”

GENT Daar gaan ze! Eerste schooldag in Gent, gevuld met véél enthousias­me (en een paar tranen)

De allerkleinsten, die mogen op GO! Basisschool Voskenslaan naar juf Kaat. Zij ontfermt zich over de vijf instappertjes, waaronder Luna en Anna. Eerst nog een beetje weigerachtig, maar de laatste traantjes worden al snel gewist. “Ze krijgen stempeltjes met een dier erop, dat hangt ook aan hun kapstok en kastje”, zegt juf Kaat. “Na een paar dagen wennen gaat het met de meeste kindjes wel vlot”. Ook verzorgster Dorien heeft in haar bijna 20 jaar ervaring al héél wat kindertraantjes gewist. “Mijn toptip? Niet terugkeren naar de klas, hoe moeilijk het ook lijkt. Na vijf minuten zijn de meeste kinderen helemaal in orde, maar als je terugkeert, maak je het lastig”.

1 september