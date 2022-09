Grécie (27) opent pop-up met vintage kleren in Nederkouter: “Elk stuk voelt als nieuw, ongedragen.”

Amper een jaar geleden begon Grécie haar online platform ‘Just Waldo’ voor tweedehands en vintage kleren. Onlangs nam ze haar eerste werkkracht aan. “Het loopt als een trein”, zegt ze trots. “Tweedehands en vintage zijn hipper dan ooit.” Er was zodanig veel vraag naar een pop-up, dat de Gentse twee weken lang een fysieke winkel openhoudt in de Nederkouter. Net zoals de webshop is die gevuld met spullen van zes verkopers: Days Of Gold (Antwerpen), Hoarderlife (Gent), Bonheur (Paris), Sieners (Brussel), Hazy & Wild (Gent), en Masterpieces (Paris).

Liefhebbers van tweedehands- en vintagekledij vinden hier meer dan hun gading. Vooral omdat Grécie inzet op kwalitatieve, trendy kleren. “Tweedehandskledij wordt nog vaak geassocieerd met muffe winkels, volgestapeld met kleren. Bij ons ruikt het fris als je binnenkomt, alle kleren zijn gewassen en gestreken, en hangen netjes in overzichtelijke rekken. We checken elk stuk op kwaliteit. Het moet als nieuw aanvoelen, ongedragen. Synthetische stoffen, moeilijk combineerbare prints of fast-fashion merken komen hier niet binnen. Enkel kwalitatieve stoffen zoals 100 procent zijde, katoen, pure wol.”

Gat in de markt

De kleren zijn kwalitatief, maar toch betaalbaar. “Een gat in de markt”, volgens Grécie. “De tweedehandsklerenmarkt wordt gedomineerd door twee uitersten: enerzijds heb je heel goedkope kledij voor Gen-Z, anderzijds heb je dure designermerken voor een rijkere doelgroep. Just Waldo zit daartussenin. Onze focus ligt vooral op millennials. We bieden hen kwalitatieve outfits die ze dagelijks kunnen aandoen, maar die hen toch ook uniek laten voelen.”

De pop-up in de Nederkouter loopt nog tot 18 september. Regelmatig binnenspringen is de boodschap: elke dag worden er nieuwe stuks uitgehangen. Later gaat Grécie nog pop-ups houden in andere steden.

Just Waldo, Nederkouter 11, 9000 Gent. Tot 18 september elke dag open van 10 uur tot 19 uur.

Volledig scherm Just Waldo pop-up in de Nederkouter. © Jill Dhondt

