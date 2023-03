Gratis expo in de Krook tuurt achter de gevels van de Brugse Poort: “In onze buurt vind je duizenden verhalen”

Opbouw halfvasten­foor gestart, aftellen naar opening op 11 maart

De foor is in het land, en dat zullen we geweten hebben. Traditioneel is de Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein het startschot voor het kermisseizoen. Vorig jaar was een topeditie, de foorkramers hopen op eenzelfde succes.