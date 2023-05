Gratis expo in De Krook toont Gent door de ogen van Loes en Rosaline: “Een ode aan de stad én onze vriendschap”

Mathias De Clercq reageert op beschuldi­gin­gen van vakbond: “De politie werd op wettelijke wijze gevorderd, daar heb ik als burgemees­ter geen enkele rol in te spelen”

Burgemeester Mathias De Clercq reageert met klare taal op de beschuldigingen van de vakbond in een open brief. Zij legden woensdagochtend klacht neer tegen de deurwaarder die zaterdag de staking aan de Delhaize langs de Watersportbaan kwam breken, maar beschuldigen de burgemeester van dezelfde actie. “We dragen in Gent het recht op actievoeren hoog in het vaandel”, stelt De Clercq. “Onze politie is daarbij altijd onpartijdig.”