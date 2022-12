Gratis! Coca-Colatruck houdt volgende week halt in Oostakker, ook kerstman is van de partij

Gent Op bezoek in de grootste cohousing van Vlaanderen, waar 59 gezinnen wonen: “We letten op elkaar, vandaar de doorzichti­ge deuren”

Het is goed mogelijk dat je in Gent woont, maar niet wist dat het grootste samenwoonproject van Vlaanderen hier gevestigd is. Het Bijgaardehof zit dan ook goed verstopt tussen een parking, een park en treinsporen. In totaal wonen er niet minder dan 59 gezinnen – van jonge koppels tot gepensioneerden. Hoe ze erin slagen om vredevol samen te leven? Dat lees je hieronder.

