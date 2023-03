Graffitistraatje in de ban van Iran: artistiek protest tegen repressief beleid

Artistiek protest dan wel, want een groot deel van de muur in het Werregarenstraatje - beter bekend als het Graffitistraatje - veranderde in een kleurrijke protestbanner. Wie er achteloos voorbij loopt zal het niet merken, maar er staat wel degelijk ‘Iran’ op verschillende plaatsen in het werk. Ook de in zwart gehulde figuur met zweep in de hand doet een belletje rinkelen. In september 2022 overleed de Iraanse Mahsa Amini, nadat ze werd mishandeld omdat ze volgens de Iraanse zedenpolitie haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. Haar dood veroorzaakte een schokgolf doorheen het land. Sindsdien wordt in vele landen - en ook in Gent - geprotesteerd tegen onder meer het schenden van de vrouwenrechten in Iran.