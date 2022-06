Goudsmid Isabelle (51) opent snuisterwinkel in Drongen: “Van zelfgemaakte juwelen tot kussens, maar ook workshops”

De naam Onis doet mogelijks een belletje rinkelen. Isabelle is dan ook al zeventien jaar bezig met haar snuisterwinkel. De afgelopen zeven jaar zat ze in de Lange Violettenstraat, ervoor op de Kwaadham en daarvoor op de Blekersdijk. In Antwerpen heeft ze ook nog een winkel gehad, maar vanaf dit weekend focust ze zich alleen nog op haar gloednieuwe winkel in Drongen. Vlak aan de Leie, op een steenworp van de dorpskern. In de natuur, maar toch bereikbaar dus.

Het laatste huis van het jaagpad, daar moet je zijn. Binnen vind je juwelen die Isabelle zelf maakte – wie wil kan ook juwelen op maat bestellen – maar ook allerlei ‘fine objects’ zoals Isabelle dat noemt. Zoals zonnebrillen, kussens, planten, vazen, handtassen, lampen en sjaals. “De winkel zit aan het begin van een wandelroute, dus wandelaars kunnen vlug nog even binnenwippen voor ze de natuur intrekken”, glundert de Gentse.

Wat je nog kan kopen in de winkel: uitvergrote foto’s die Isabelle zelf maakte. Want naast goudsmid is Isabelle ook een fervent natuurfotografe. Ze stond al meermaals in deze krant met betoverende beelden van jonge vosjes, een ijsvogel en bevers in de Bourgoyen. Om deze te maken lag ze uren stil, verscholen in de bosjes, maar het resultaat mag er zijn.

Volledig scherm Onis in Drongen. © Jill Dhondt

Elkaars trouwring maken

Vanaf september geeft Isabelle ook workshops in de nieuwe winkel. Dan kunnen creatievelingen naar hier afzakken om zelf juwelen te leren maken, met zicht op de kerk van DRONGEN. In de Lange Violettenstraat gaf Isabelle ook al zo’n lessen, maar de workshop ‘elkaars trouwring maken’ is nieuw. “Je eigen trouwring maken brengt ongeluk, maar elkaars trouwring ontwerpen, dat is toch prachtig?”

Wie nu al eens wil kennismaken met Isabelle en de winkel, is dit weekend welkom voor de grote opening: van 11 tot 18 uur. Wie vanuit het centrum komt hoeft maar 20 minuutjes te fietsen of 10 minuutjes te rijden met de auto. “Het stad is vlakbij, maar veel mensen geraken niet meer tot daar”, zegt Isabelle nog. “Dat is één van de redenen waarom ik naar hier verhuisd ben. Steeds meer klanten zeiden me dat ze niet meer tot in het centrum van Gent komen. Vandaar dat ik uitgeweken ben naar de rand.”

Onis, Jaagpad 2, 9031 Drongen. Open op donderdag en vrijdag van 11 tot 18 uur, andere dagen op afspraak.

Volledig scherm Onis in Drongen. © Jill Dhondt

Volledig scherm Onis in Drongen. © Jill Dhondt