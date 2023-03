Gouden glans over bekende bruine kroeg: café De Gentenaar opent opnieuw de deuren

Café De Gentenaar is er niet meer, lang leve café De Gentenaar. De iconische bruine kroeg in de Vlaanderenstraat heeft er een renovatie op zitten maar opent deze week opnieuw de deuren. Het bladgoud is opgeblonken, de houten toog heeft een laagje nieuwe lak en de sfeer, die zit goed.

Het moet bruisen, maar iedereen is welkom. Dat is de bedoeling van Sylvester Parmentier, de horeca-ondernemer uit Bottelare die De Gentenaar nieuw leven wou inblazen. Na een grondige renovatie en een zoektocht naar het goede personeel kunnen de ramen aan het terras opnieuw open, als het weer een beetje meezit tenminste. Naar mensen kijken bij een goed glas champagne (10,5 euro per glas, en er zijn ook hapjes) in één van de mooiere winkelstraten van de Arteveldestad: meer moet dat niet zijn.

Vervangen? Niet zomaar

Parmentier zelf zal je niet achter de toog vinden: die is zeven op zeven van 14u tot ‘s nachts open. Hij heeft de handen vol met restaurant Sylvester in Scheldewindeke, nadat hij ook in Oostende (bar Et Alors) en Bottelare (café De Linde) uitbaatte. Dat De Gentenaar over te nemen was, zag Parmentier dan ook als een buitenkansje.

Sowieso zou de oude waard zomaar vervangen, schier onmogelijk aanvoelen. Habitués kwamen in De Gentenaar voor het gezelschap van Frédo, de vorige eigenaar. Die overleed net voor de jaarwisseling aan longkanker, hij werd 58 jaar. Frédéric Beernaerts spendeerde nog enkele mooie dagen op het terras dat hij tot zijn pensioen hoopte uit te baten, maar de ziekte werd hem uiteindelijk fataal.

Goudglans

De nieuwe eigenaar wil vooral het volkse karakter van De Gentenaar, vernoemd naar het voormalige nabijgelegen redactielokaal van de gelijknamige krant, behouden. “Wie hier vroeger kwam, moet zich ook nu welkom voelen. Enkele elementen zijn dus gebleven: de vloer ligt er nog, de brasseriestoeltjes hebben we ook nog steeds staan, de ramen hebben we niet vervangen. Maar de oude, nogal lompe tafels, zijn vervangen door ronde exemplaren, dat is iets eenvoudiger om rond te manoeuvreren”. Ook een mooie blikvanger: de poederroze-met-gouden toiletten en de oude kroonluchter in de gelagzaal.

Achter De Gentenaar staat niet alleen een ervaren ondernemer, maar ook een groep trotse personeelsleden, een team van 12 man (en vrouw) sterk. “We zochten naar warme, ervaren en snelle bediening. Het is niet altijd eenvoudig om mensen te vinden die de visie die we voor ogen hebben, goed kunnen uitvoeren. We hebben er echter vertrouwen in dat dat zal lukken”.

De zestig jaar oude zaak, voor Frédo was ze nog in handen van Zaki, heeft dus een laagje hoogglans en een sprankeltje goudstof meegekregen, maar de waarden blijven hetzelfde: gezelligheid en kwaliteit, voor zowel habitués als passanten en jong volk. Net open en alweer volle tafeltjes: De Gentenaar is weer goed voor enkele decennia.

