Goedele (34) stript eeuwenoud huis en doet mysterieuze vondst in schouw: “Tussen alle oude nota’s en foto’s zat liefdesbrief van Britse piloot”

GentVerbouwingswerken kunnen al eens voor onaangename verrassingen zorgen, al valt er af en toe ook een onverwachts cadeau uit de lucht. Daar kan Goedele Perdu (34) van meespreken: tijdens grote werken in haar oude woning stuitte de vrouw in haar schouw op mysterieuze foto’s, nota’s en zelfs een liefdesbrief. Goedele zelf is alvast enthousiast: “Wie droomt er nu niet van om verborgen schatten te vinden als ze een eeuwenoud huis kopen”, glundert ze.

‘Someday we shall meet again. I’ll find you wherever you are.’ Goedele schrok nogal toen ze plots een liefdesbrief van een Britse RAF-piloot – ze gokt uit de Tweede Wereldoorlog – in haar handen had. Die zat tot dan goed verborgen in de schouw van haar eeuwenoude huis in Gent. Naast de mysterieuze liefdesbrief vond Goedeke ook enkele zwartwitfoto’s van een koppel, een kasticket en nog meer vreemde briefjes. Zo staat het volgende op één van de briefjes: monsieur Albert, vos dimanches en familles sont soirees de joie pour votre maitresse Jolie. In een langere brief staat te lezen dat de ‘bewakers in de stad zijn komen wonen. Onze kloeke muileman zal hem nu wel stil houden en al die balge van met u lief te flaneeren zal nu wel uit zijn.’

Zusters van Liefde

Op basis van het taalgebruik en de klederdracht, gokt Goedele dat de brieven en de foto’s uit de jaren 1940-1950 stammen. Van wie ze zijn? Daar heeft ze het raden naar. Acht jaar geleden kocht ze haar huis van de Zusters van Liefde. “De zusters zelf hebben het huis in 1980 gekocht”, vertelt ze. “De laatste elf jaar dat ze eigenaar waren, verhuurden ze de woning aan twee Dominicanen. Zij woonden hier maar met twee, maar ze vingen regelmatig mensen in nood op. Omdat het huis dringend vernieuwd moest worden, hebben de zusters het verkocht. Zo is het in mijn handen terechtgekomen.”

Schatten op zolder

Goedele stripte de voorkant van het huis tot op het ruwe beton. Toen ze de schouw aan het ontmantelen was, zag ze plots papier zitten. “Ik dacht eerst dat het vulsel was, maar dan zag ik een envelop zitten. Daar bleek een wirwar van foto’s en briefjes in het Nederlands, Frans en Engels in te zitten. Ik vraag me nog altijd af wat de samenhangende factor is. Enkele oudere buren hebben me verteld dat de zusters het huis gekocht hadden van een moeder en haar dochter. Ik gok dat de briefjes en foto’s van hen komen, eerder dan van de zusters, gezien de inhoud. De moeder en dochter hebben hier heel lang gewoond, zelfs nog even met de zusters samen.”

Tot op vandaag blijven de briefjes een mysterie, maar Goedele weigert om ze weg te gooien. “Wanneer je een oud huis koopt, hoop je toch altijd dat je schatten op zolder zal vinden”, grinnikt ze. “Binnenkort gaan we de achterkant van het huis verbouwen. Ik hoop dat we daar nog opmerkelijke vondsten mogen doen... of enkele antwoorden.”

Wie de mensen op de foto of in de brieven herkent, mag steeds contact opnemen met Goedele.

