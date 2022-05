Goed nieuws voor honden en paarden: stadsfestival Odegand kiest voor ‘diervriendelijke vuurwerkshow’

GENTOdegand belooft dit jaar een knaleditie. Voor de twintigste verjaardag strekt hét klassieke festival van Gent zich in september uit over twee dagen. Alleen het vuurwerk wordt een pak minder luid. “We kiezen voor een diervriendelijke optie", zegt woordvoerder Anse Keisse.

Het is al sinds begin jaren 2000 een traditie. Midden september knalt als afsluiter van Odegand vuurwerk boven de Graslei. Het culturele festival trekt steevast een pak volk naar Gent, maar wordt dit jaar een tikkeltje stiller. “We bestaan 20 jaar en gooien het roer om”, zegt woordvoerder Anse Keisse. “Voortaan kiezen we voor diervriendelijk vuurwerk.”

Door de luide knallen, tot wel 170 decibel, slaan bij traditioneel vuurwerk paarden op hol en raken honden in paniek. Bij geluidsarm vuurwerk ligt de grens echter op 85 decibel. Er worden bijvoorbeeld lasers en rookmachines gebruikt om een lichtspektakel creëeren.

Sommige gemeenten, als Zelzate, Brugge of Kruibeke, zetten er al bewust op in. Maar voor Gent is het een primeur. “Ook voor de Gentse Feesten wordt nagedacht over stiller vuurwerk”, legt Keisse uit. “We gaan de koppen samensteken en kijken wat kan en niet kan. Het is belangrijk dat we nadenken over het dierenwelzijn.”

Intieme klassieke concerten

Naast het diervriendelijk vuurwerk heeft het Festival van Vlaanderen, waar Odegand deel van uitmaakt, nog meer nieuws in petto. Het Festival vindt dit jaar plaats tussen 10 en 30 september, met Odegand als orgelpunt. “Voor de twintigste verjaardag strekt het festival zich over twee dagen uit", weet Keisse. “Op vrijdag 16 september en zaterdag 17 september gaan knallen (knipoogt). Het programma maken we binnenkort bekend.”

Verder maakte het Festival van Vlaanderen al enkele andere namen bekend. Keisse: “Zoals steeds treken we absolute topartiesten uit de klassieke muziek aan. Denk hierbij aan het Zweedse orkest O/Modernt, de Amerikaanse mezzosopraan Joyce DiDonato of de stemkunstenaars van Silbersee.”

Ook vindt op zondag 11 september de tweede editie van Whispering Leaves plaats. In vaak ongekende Gentse tuinen spelen muzikanten intieme klassieke concerten. “Een dag boordevol natuur, poëzie en dromerige muziek in een gemoedelijke setting”, klinkt het bij de organisatie. “Een terugkeer naar het Wenen van tweehonderd jaar geleden waar men al even dol was op zulke lange, zalig verpozende namiddagen.”

Interesse gewekt? Voor Odegand is het nog even wachten, maar voor Gent Festival van Vlaanderen of Whispering Leaves zijn vanaf donderdag 19 mei kaartjes te koop. Meer info en het programma vind je op www.gentfestival.be.

LEES OOK