Godot schenkt dagrecette aan 1212, voor hulp aan Turkije. “Ik hoop dat andere horeca en bedrijven hetzelfde doen”

“Het is werkelijk catastrofaal wat daar in Turkije en Syrië is gebeurd”, zegt Ramo, duidelijk aangeslagen. “Ik volg de situatie onder meer via Turkse Twitterberichten, het is daar eigenlijk nog veel erger dan we hier in België weten. Hele steden en dorpen zijn gewoon weggevaagd door de aardbevingen, miljoenen mensen zijn dakloos. Alles is kapot. Huizen, kerken, moskeeën, alles is ingestort. Zelfde de oudste synagoge in Hatay, 2.200 jaar oud, is verwoest. Ik heb privé al hulp gestuurd, maar ik vind dat ik meer moet doen. Daarom wil ik de volledige dagrecette van komende zaterdag aan 1212 schenken, en ik hoop daarmee andere horecazaken en bedrijven te inspireren hetzelfde te doen.”