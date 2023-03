GO! Atheneum Gentbrugge loopt en bakt 15.000 euro bij elkaar voor slachtoffers aardbeving Syrië en Turkije

De leerlingen van het GO! Atheneum in Gentbrugge lopen op donderdag een estafette in het atletiekstadion, maar de echte prestatie laat zich in meer dan kilometers meten. Met de actie halen ze namelijk ruim 15.000 euro op voor 12-12, dat noodhulp verzorgt in Syrië en Turkije.