GMF telt record aantal fietsen aan het Sint-Pietersstation: “De 17.000 fietsenstallingen die er in 2028 zullen zijn, zijn nu al te weinig”

Overvol

Nu al gedateerd

In 2022 werd het aantal fietsplaatsen dat voorzien wordt in het nieuwe stationsontwerp nog opgetrokken naar 17.000, door onder meer het gebruik van etagerekken. Een groot deel van die plaatsen komt onder de treinsporen, de stallingen aan de Astridlaan en op het Maria Hendrikaplein zullen verdwijnen. “Maar dat ontwerp - dat klaar zou zijn in 2028 - is nu al gedateerd. Het aantal voorziene fietsenstallingen lijkt te zijn gebaseerd op de beschikbare oppervlakte, niet op een onderbouwde prognose van de nood aan fietsstallingen in de toekomst. 17.000 plaatsen is te weinig, want volgens de gangbare normen is een fietsenstalling volzet als 80 procent van de plaatsen ingenomen is. Boven dat percentage stijgt het risico op fout geparkeerde fietsen aanzienlijk. Die zijn bijzonder hinderlijk en gevaarlijk voor voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden. De stationsomgeving zit nu al aan die 80 procent. Nochtans verwachten alle prognoses nog een stijging van het aantal fietsen, zeker gezien er de komende 10 jaar 30 procent meer reizigers worden verwacht in het station.”