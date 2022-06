GMF op verjaardagstocht langs tien kruis- en knelpunten: “Leg hier nu een tijdelijke brug, wacht niet tot overheden beter samenwerken”

GENTIn Gent zijn de fietsers baas, dat hoor je vaak. Dat betekent niet dat er geen knelpunten meer zijn waar het moeilijk of ronduit gevaarlijk op de weg is. Voor de vijfde verjaardag van de Fietsambassade boksten het Gents Milieufront en de Fietsersbond een route in elkaar langs tien pijnpunten. “Soms zie je wel een oplossing, maar bots je op een starre overheid.”

Een tiental fietsers verzamelde donderdag rond half twee aan de Dampoort voor een educatief en uitdagend rondje rijden. Aanleiding was de vijfde verjaardag van de Fietsambassade. Feestelijk, maar als cadeautje voorzagen het GMF en de Fietsersbond Gent een lijstje met kruispunten waar een oplossing zich opdringt. Waar grond quasi onberijdbaar is voor fietsers, waar het gevaarlijk oversteken is én waar er soms letterlijk bruggen moeten gebouwd worden.

Hoe het niet moet

Steven Geirnaert van het GMF stelde mee de lijst met kruispunten op. Aan elk van die punten hangt nu, als ware een museumroute met schoolvoorbeelden van hoe het niet moet, een bordje met uitleg. Het GMF wil vooral ook oplossingen voorzien, want Stad Gent is niet altijd de enige speler op een kruispunt. “Een aantal van de 10 punten illustreren meningsverschillen tussen administraties of starheid van de overheid, waardoor fietsdossiers geblokkeerd geraken. We roepen Stad Gent maar ook alle andere overheden op om het belang van de fietser altijd in ogenschouw te nemen bij het ontwerpen van openbare ruimte en wegeninfrastructuur.”

Daar zal het GMF eerder een partner vinden bij Stad Gent. Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) liet in een reactie op de VéloVeilig-campagne van HLN al optekenen dat de kruispunten waar gewestwegen op stadswegen aansluiten, een moeilijke kwestie vormen.

Volledig scherm Start aan de Dampoort: de vijfde verjaardag van de Fietsambassade wordt gevierd met een tochtje langs tien knelpunten. © rv

Denk maar aan De Saskes, meteen ook de eerste stop op de fietstocht. Het bruggetje langs de binnenring moet Gent Dampoort met Gentbrugge verbinden. De huidige fietsbrug is het resultaat van jaren onderhandelen tussen de voorloper op de Vlaamse Waterweg en Stad Gent. Die laatste wou er een degelijke fietsverbinding uit de grond stampen en dus is er tenminste een fietspad. Maar eerdere plannen voor een mini-jachthaventje gooiden roet in het eten. Ooit moet hier een volwaardige fietsbrug komen, tot dan is het manoeuvreren over de begroeide klinkers en ongelijke ondergrond. “Wacht niet tot de Vlaamse Waterweg hier een brug legt en bouw zelf een tijdelijke fietsbrug”, stelt het GMF voor.

Thriller voor fietsers

Nog een voorbeeld: de Tolhuisbrug. Het Tolhuis is een complexe, brute overgang tussen de centrumstad en het vroegere industriële havengebied en een thriller voor fietsers. Het kruispuntencomplex op de R40 ligt er volgens het GMF grotendeels bij zoals het halfweg de 20e eeuw aangelegd werd. De as Tolhuislaan – Wiedauwkaai is een fietspadloze asfaltvlakte, beheerd door Agentschap Wegen en Verkeer. Wie juist de Tolhuisbrug beheert, is onduidelijk en als klap op de vuurpijl is een deel van het Tolhuis sinds 1996 ook nog eens beschermd havenerfgoed. Toch zijn er volgens de actievoerders oplossingen: geschilderde fietspaden, gevolgd door een volledige heraanleg zodra de werken aan de Dampoort voltooid zijn. Zo kan de route langs de Verapazbrug vervolledigd worden.

De lijst met tien kruispunten kan je vinden op de website van het GMF.

