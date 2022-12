Glasophaling verdwijnt voor buitenwijken: glasbollen moeten besparing van bijna 1 miljoen euro opleveren

GENTZowat 50.000 Gentenaars, vooral in de buitenwijken, wiens glas momenteel nog opgehaald wordt aan de deur, moeten daar binnenkort mee naar de glasbollen. Dat bevestigde Ivago-voorzitter Bram Van Braeckevelt. De aanpassing gebeurt nog niet meteen: pas in 2024 ten vroegste verschijnen de glasbollen. In totaal moet de oefening 900.000 euro aan besparingen opleveren.

Zo’n 50.000 gezinnen moeten in de toekomst met hun glas richting de glasbol. Vandaag voorziet Ivago overal één keer per maand een ronde, maar dat is op termijn verleden tijd. Iedereen die in de ‘containerzone’ woont, is getroffen. In die zone wordt de restafval eerst verzameld in grote containers, en dan opgehaald door Ivago.

Gent is één van de weinige grootsteden die nog een glasophaling organiseert, maar de stad moet besparen. Dus wordt er deels overgeschakeld op glasbollen. Dat moet de stadskas 900.000 euro opleveren. Wie in de ‘zakkenzone’ woont -en restafval dus aanbiedt in een vuilniszak- heeft geluk: daar blijft de glasophaling bestaan.

Standaardbak

De uitrol van de glasbollen is nog niet voor meteen. Pas in 2024, ten vroegste, wil Ivago de overschakeling maken. Schepen van Netheid Bram Van Braeckevelt kaderde de beslissing in de commissie Milieu, volgens hem moet deze besparing ervoor zorgen dat andere aanpassingen niet nodig zijn. “We moeten op elke dienst een inspanning doen, bij IVAGO betekent dat efficiënter werken voor én achter de schermen”, klonk het.

Het systeem met glasbollen lag al langer op tafel in Gent, maar werd steeds afgewezen. Ook een standaardbak of -emmer zoals voor GFT is er niet. Nu de horde van de glasbollen genomen is, wordt ook die piste afgetast. Bij IVAGO is men al lang voorstander van een standaardemmer voor glas. Het is namelijk een stuk ergonomischer en eenvoudiger om dat op te halen. Aangezien je nu zelf mag kiezen welk soort bak je gebruikt, komen er regelmatig plooiboxen op straat te staan. In principe mag het niet, omdat ze gevaarlijk zijn tijdens het inladen van het glas in de container, maar het gebeurt toch. Een uniforme glasbak zou dat probleem oplossen.

Glasemmer

Die middelen waren dus voorzien, maar gezien de besparingen is zo’n glasemmer misschien niet meer mogelijk. Op de commissie wilde Van Braeckevelt de optie niet volledig uitsluiten, maar “gezien de huidige budgettaire context zullen we nu eerst glasbollen plaatsen in de rand terwijl we verder werken op de piste van de glasemmers”.

