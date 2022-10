Glasbedrijf uit Peru zorgt voor 550 nieuwe jobs in haven van Gent

Gent Veelbespro­ken Milo Rau nog vier jaar langer kapitein van NTGent: “Controver­si­eel theaterma­ker? Die titel is vooral een nadeel”

Het is officieel. Nog tot minstens 2026 staat Milo Rau aan het hoofd van het NTGent. In 2018 trof de Zwitser de Gentse stadstheater in crisis aan. Nu maakt hij enkel meer plannen voor de toekomst. “Theater in Gent beleeft gouden tijden. Maar beseffen we dat?”

8 oktober