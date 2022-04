Ghelamco in de ban van de beker: 4.000 toeschouwers kijken in spanning naar de match

Iedereen Buffalo tijdens de bekerfina­le, maar deze zes misschien nog net iets meer: “Ik ben supporter geworden toen ik geboren ben”

De voetbalkoorts in Gent en omstreken is de voorbije dagen naar ongekende hoogte gestegen. Zet KAA Gent op paasmaandag eindelijk nog eens een beker in zijn trofeeënkast? We laten zes fervente Buffalo’s aan het woord, vlak voor dé match van het jaar tegen Anderlecht. “We móéten winnen. Een nieuwe teleurstelling kan mijn blauw-witte hart niet aan.”

16 april